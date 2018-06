Il D-day è arrivato: Chiarifarma è aperta e al servizio di tutti i clarensi!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Aperta Chiarifarma: il nuovo presidio per i cittadini di Chiari, gestito interamente dalla municipalizzata Chiari Servizi, che già gestisce il servizio di igiene urbana, di conduzione del calore e il servizio icp/cosap, apre ufficialmente oggi, lunedì 18 giugno. Grazie alla collaborazione tra Chairi Servizi, l’ASST della Franciacorta e il Comune di Chiari è stata avviata, presso i locali dell’ex bar dell’ospedale posto in viale Mazzini, un’operazione di riqualificazione della struttura per cui sono stati stanziati, dopo una gara pubblica, 408.000 euro, al fine di garantire servizi e prestazioni di sempre maggior qualità per il territorio. La realizzazione dell'edificio che sorge in prossimità dell'Ospedale Mellino Mellini è stata affidata allo Studio Rizzinelli e Vezzoli di Brescia, che ha progettato una struttura che prevede uno spazio vendita di 179 metri quadri oltre ad elevati standard di qualità, fruibilità, comfort e sicurezza. La nuova farmacia clarense è all'avanguardia: è infatti specializzata in omeopatia oltre ad avere un magazzino automatizzato per i farmaci ed una macchina per la distribuzione di parafarmaci 24 ore su 24. Il ViceSindaco di Chiari, Maurizio Libretti, afferma: “Questo progetto nasce per fornire un servizio di interesse sociale in un contesto dove si ha una forte sinergia tra Chiari Servizi, l'ASST della Franciacorta ed il Comune di Chiari. L'obiettivo cardine consiste nel creare i presupposti per un'importante collaborazione fra Istituzioni al servizio del Territorio. Sarà inoltre molto importante, in un'ottica di servizio, creare relazioni solide e durature con le realtà presenti sul territorio clarense”. Anche Domenico Codoni, Assessore alle Politiche ambientali e alla Gestione dei rifiuti, interviene: “La volontà è stata quella di realizzare innanzitutto una struttura moderna, costruita con prefabbricati in legno ed autosufficiente dal punto di vista energetico, così da ridurre i consumi e rispettare l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini. L’obiettivo della nuova farmacia sarà quello di garantire un servizio non solo alla comunità clarense ma anche all’utenza che quotidianamente accede alla struttura ospedaliera”. Marco Salogni, Presidente di Chiari Servizi, aggiunge infine: “Finalmente dopo tanto impegno si corona un lungo progetto per offrire un'ulteriore opportunità alla cittadinanza clarense. Ora, dopo l'apertura, la nuova sfida sarà quella di amministrare la farmacia nel modo più efficace possibile. Inoltre invitiamo tutti i cittadini e le istituzioni all'inaugurazione ufficiale che abbiamo organizzato a settembre”. La Farmacia, da lunedì 18 giugno, segue i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 ed il sabato dalle 8:00 alle 18:00 (orario continuato). Potete inoltre trovarla alla pagina Facebook “Farmacia Comunale di Chiari”.