Maxi-investimento: in arrivo nuovo supermercato da 2 mila metri quadri

Via libera del Comune al nuovo supermercato a marchio Eurospin: la nuova struttura commerciale verrà realizzata lungo la Strada Provinciale 17, in Via Vecchia per Castelcovati nell'ambito dell'approvazione definitiva del primo stralcio del Piano attuativo denominato Atcp01. I lavori dovrebbero prendere il via già dalla prossima primavera.

Il progetto è proposto dalla società Efferre srl di Dalmine, e prevede in particolare la realizzazione di un unico edificio a destinazione commerciale, con superficie lorda di oltre 2000 metri quadrati. Il supermercato verrà realizzato sul lato est contiguo alla rotatoria che collega la strada comunale con la Sp17, non lontano dall'insediamento della Conad: si prevede anche la demolizione di un vecchio edificio.

Nel Piano attuativo non mancano numerose opere di compensazione e di urbanizzazione, oltre a oneri e standard di qualità. Un affare da diverse centinaia di migliaia di euro: a margine del Piano, in quello che è stato definito come “Sub-comparto Spesa intelligente”, sono previsti anche più di 6000 metri quadrati di parcheggi, di cui metà di diretta pertinenza del supermercato e invece gli altri liberi, ad uso pubblico, e la realizzazione di una nuova pista ciclabile, anche questa a carico dei privati ma la cui manutenzione toccherà invece al Comune.

Il nuovo percorso andrà a collegarsi con la ciclabile già esistente. Dal punto di vista burocratico, dopo la prima adozione del Piano e la successiva approvazione da parte della giunta comunale, adesso manca la firma della convenzione urbanistica, che definirà nel dettaglio oneri e standard, e soprattutto i tempi di realizzazione dell'opera.