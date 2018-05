Shopping in Germania per la Cembre: acquisita la Ikuma

La Cembre si espande e consolidata la propria presenza in uno dei mercati più importanti d'Europa, quello tedesco. La società bresciana, leader nel settore dei connettori elettrici e delle attrezzature per la loro installazione, ha annunciato l'acquisizione della tedesca Ikuma Kg.

Ikuma KG svolge la sua attività sul mercato tedesco nel settore del materiale elettrico, annoverando tra la sua clientela diversi distributori di tale materiale ed è uno dei principali fornitori di capicorda. Il suo quartier generale è a Weinzstadt: al 31 dicembre 2017 aveva in forza 18 dipendenti, raggiungendo ricavi annuali pari a circa 8,05 milioni di euro, con un catalogo prodotti molto simile a quello Cembre.

L'operazione è stata effettuata tramite la Cembre Gmbh, controllata tedesca della società bresciana, mediante sottoscrizione e contestuale esecuzione del contratto di compravendita delle quote rappresentanti l’intero capitale di Ikuma KG e di Ikuma Verwaltungs Gmbh, a fronte del pagamento contestuale di un corrispettivo in denaro (riferibile all’Enterprise Value) pari a 6,3 milioni di euro.

Il contratto prevede inoltre un corrispettivo differito da pagarsi in quattro tranche annuali, al verificarsi di specifiche condizioni, per un importo complessivo massimo di 2 milioni di euro. Come ha specificato la società bresciana in una nota, l’operazione è stata interamente finanziata utilizzando mezzi del gruppo.

Il mercato sembra aver apprezzato l'acquisizione, nelle ore successive alla diffusione della notizia i titoli Cembre hanno guadagnando a Piazza Affari l'1,75%.