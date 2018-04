Castiglione delle Stiviere: nasce il nuovo polo logistico dell’Italtrans

Castiglione delle Stiviere continua a crescere. Dopo l’annuncio dell’ampliamento della Pata e di una trentina di assunzioni entro il 2020, nella ‘concorrente’ mantovana della Fascia d’Oro è ormai prossimo un altro importante investimento.

Nella stessa area industriale dove ha sede il colosso della patata, un terreno di 6.300 metri quadri è stato comprato all’asta dalla bergamasca Italtrans, il colosso dei trasporti alimentari che conta una flotta di 800 camion e 14 sedi in tutta Italia.

Nel nuovo polo logistico, che porterà nelle casse del comune 450mila euro, saranno all’opera una settantina di camion. Come per la Pata, anche in questo caso sono previste decine di nuove assunzioni.