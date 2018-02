Gli operai tornano dalle ferie, ma l’imprenditore ha svuotato l’intera azienda

Una brutta, bruttissima sorpresa per gli operai della Delta Elettronica di Castiglione delle Stiviere che quell'anno erano appena tornati dalle ferie: la fabbrica era stata svuotata, da cima a fondo, di tutti i macchinari e le attrezzature ormai nessuna traccia. La ditta, speciliazzata nella produzione e assemblaggio di schede elettroniche, aveva avuto vita breve.

Fondata nel 2007, in meno di cinque anni (nel 2011) era già arrivata al fallimento. Il suo titolare, l'imprenditore 61enne Gilberto Maccari, il 20 aprile prossimo sarà di nuovo in aula per la chiusura del processo, in cui è accusato di bancarotta fraudolenta, documentale e distrattiva.

Dell'attività economica e contabile della Delta non si è mai avuta chiarezza. Dal punto di vista pratico, dalla fabbrica erano spariti anche parecchi beni, quantificabili in oltre 200mila euro.

Tra questi i macchinari e gli impianti di lavoro, i mobili e gli arredi. Per l'accusa sarebbe stato proprio lui a farli sparire: erano a inventario prima del 2011, sono scomparsi a seguito della chiusura dell'azienda. Anche i dipendenti avevano firmato per il fallimento.