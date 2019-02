La proprietà (multinazionale) chiude l'azienda, 14 operai rischiano di finire a Forlì

La decisione sembra ormai irrevocabile e il destino di 14 lavoratori segnato. A soli tre anni dall'acquisizione, la multinazionale statunitense Celanese Corporation è intenzionata a chiudere per sempre lo stabilimento - ex Pozzi Plast - di Castel Goffredo. Le 14 persone assunte a tempo indeterminato - su un totale di 26 lavoratori - saranno quindi trasferite, a partire dal prossimo primo aprile, a Forlì dove il gruppo americano ha un altro sito produttivo.

Per salvare l'azienda mantovana - che si occupa di rigenerazione di scarti di lavorazione di fibre sintetiche, provenienti in prevalenza da calzifici, per la produzione di granuli poliammidici destinati all’industria plastica - sono scesi in campo i sindacati e pure l'amministrazione comunale: chiederanno la convocazione urgente del tavolo di crisi al ministero dello Sviluppo Economico.

La chiusura dello stabilimento - fanno sapere i sindacati - potrebbe infatti essere evitata: ci sarebbe una cordata di imprenditori chimici, mantovani e non solo, interessata a rilevare il sito produttivo. Anche di questo si sarebbe dovuto parlare nell'incontro con i vertici del gruppo che avrebbe dovuto svolgersi mercoledì a Forlì. Una riunione che la multinazionale avrebbe fatto slittare al 27 febbraio. "Un rinvio strumentale" lo hanno definito i sindacati proprio per evitare di affrontare l'eventuale vendita dello stabilimento.