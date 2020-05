Il colosso Amazon sbarca nel Bresciano: porterà 100 posti di lavoro

In autunno Amazon aprirà un nuovo deposito di smistamento a Castegnato. La struttura del colosso americano verrà utilizzata per smaltire le consegne in provincia di Brescia, Lodi, Cremona e Bergamo.

Si tratterà di un magazzino di 8.000 metri quadri, all'interno del quale troveranno lavoro 30 persone, che, nel corso di 3 anni, verranno assunte a tempo indeterminato. A queste si aggiungeranno poi i 70 autisti che serviranno alle compagnie di delivery.

Oggi, lunedì 18 maggio, sono state aperte le candidature per le posizioni tecniche e manageriali (qui il link per mandare il proprio Cv). Per quanto riguarda la manovalanza all'interno del magazzino, le selezioni prenderanno il via tra qualche settimana.