"Niente crisi, solo transizione", ma il rosso della banca è di 43,5 milioni di euro

Si parlerà sicuramente del “rosso”, per il secondo anno di fila – e per la seconda volta nella storia, come scrive Bresciaoggi – il 27 maggio prossimo nell'assemblea dei soci convocata da Cassa Padana per l'approvazione del bilancio, banca di credito cooperativa con sede a Leno e che ancora paga, a detta dei dirigenti, la “difficile fase di transizione” da banca “popolare” a gruppo bancario vero e proprio.

Una perdita che a leggerla pare “pesante”, ma ancora in linea con i dati del 2016: forse l'ultima di questa consistenza, hanno detto il direttore generale Andrea Lusenti e il presidente Vittorio Biemmi, l'ultima prima di un rilancio annunciato. I numeri però ci sono, e sono questi: la perdita di esercizio di Cassa Padana nel 2017 è di 43,5 milioni di euro.