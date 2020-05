Coronavirus: "La cassa integrazione sarà coperta", arriva il reddito d'emergenza

Da una parte l'emergenza sanitaria, dall'altra quella economica. Sono diversi i fronti che vedono impegnato il Governo in questi giorni. Anche durante la fase due, sono numerose le serrande che restando abbassate e migliaia i lavoratori che attendono i sussidi, come la cassa integrazione. Su questo punto ha fatto chiarezza il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ai microfoni di Radio 24.

16 miliardi per i sussidi

Mancano davvero 7 miliardi di euro per il finanziamento della cig Covid-19? Questa la risposta della ministro: "No, abbiamo avuto un confronto con il ministero dell’Economia e verranno stanziati 16 miliardi in tutto che verrano distribuiti a seconda del tipo di ammortizzatore sociale e serviranno a finanziare ulteriori 9 settimane.

Il reddito di emergenza

Il ministro Catalfo ha anche parlato del reddito di emergenza, una delle novità che dovrebbero arrivare con il prossimo decreto: "Sarà una misura a tempo che avrà una durata di un paio di mesi a sostegno delle famiglie in difficoltà". Ha chiarito la ministra che ha poi aggiunto "il redditto d'emergenza sarò erogato attraverso una carta, così sappiamo a chi arriva".

Nunzia Catalfo ha anche parlato di 'lavoro agile': "Lo smart working si è dimostrato uno strumento molto importante che ci ha aiutato a gestire la parte più dura e anche questa fase 2. Un così grande utilizzo richiede una più attenta visione dello strumento. Nei prossimi giorni incontrerò le parti sociali proprio per parlare di questo tema, tema che va al di là dell'epidemia, che va implementato e meglio regolamentato".

Sostegno alle imprese

"Stiamo prevedendo un intervento a fondo perduto per le imprese al fine di sostenerle nella fase di ripresa", ha sottolineato ancora Nunzia Catalfo, spiegando le misure in fase di studio per aiutare le aziende.

