CasaTua apre a Brescia: 30 nuovi posti di lavoro al centro Nuovo Flaminia

Nuovi investimenti in città con 30 posti di lavoro. CasaTua, il brand italiano del mobile targato Gruppo Paterno, inaugura a Brescia il suo primo punto vendita. Si estenderà su una superficie di 1.800 mq, presso il centro commerciale Nuovo Flaminia di via Dalmazia.



L’offerta del negozio toccherà ogni angolo della casa: cucina, soggiorno, salotto e camera da letto. I clienti saranno seguiti dalla progettazione iniziale, passando per la consegna fino alle fasi di post vendita. L'inaugurazione è prevista per mercoledì 14 novembre.