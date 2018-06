Carnevali, il marchio riparte (ma parla cinese): assunti 40 lavoratori

La nuova vita del gruppo Carnevali: riapriranno venerdì i negozi al centro commerciale Il Leone di Lonato e a Brescia in Via Cefalonia (il quartier generale) in attesa che vengano definiti gli ultimi ritocchi prima della riapertura anche dello store al Franciacorta Outlet Village. A Brescia e sul Garda intanto si ricomincia: le aperture sono programmate per il 29 giugno in vista dei saldi estivi, poi di nuovo una chiusura (ma temporanea) per annunciati interventi di ristrutturazione.

Un sostanziale cambio di rotta, al termine della procedura fallimentare che ha portato alla vendita (per circa 1,2 milioni di euro) non solo del marchio e delle proprietà di Carnevali ma anche di numerosi e noti brand della moda e dell'abbigliamento (da Luca Bani a Passatempo, Nadira e Ana Blanca).

L'operazione è stata completata poco più di un mese fa: ora Carnevali è di proprietà del gruppo Aumai, capitanato dall'imprenditore cinese (ma in Italia e a Brescia ormai da più di 25 anni) Chen Wen Xu (conosciuto anche come “Sandro”).

Probabilmente a settembre la riapertura definitiva dei negozi, con l'ipotesi di un piano aziendale di ampliamento dell'offerta alla clientela (altri marchi, oltre agli storici prodotti di categoria medio/alta). Una buona notizia, almeno in parte, anche per i 100 lavoratori rimasti a casa con il fallimento della vecchia società: una quarantina di loro sono stati riassunti con un contratto a tempo indeterminato.