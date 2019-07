Carnevali affonda, stavolta per sempre: chiudono i negozi, 20 licenziamenti

Stavolta è la fine, davvero: lo storico marchio Carnevali chiude i battenti, per sempre. La notizia è di poche ore fa: a poco più di un anno dal piano di salvataggio, dopo il fallimento della società storica, è stata avviata una procedura di licenziamento collettivo (che coinvolge i 20 dipendenti rimasti) che porterà dunque inevitabilmente alla chiusura degli store di Brescia, in Via Cefalonia, e di Lonato.

Il marchio Carnevali, i brand di proprietà e i negozi, erano stati acquisiti nel giugno 2018 dall'imprenditore cinese Chen Wen Xu, a Brescia da più di 25 anni e noto anche come “Sandro”, prorpietario di Aumai.

Era stato proposto un piano di rilancio, con il salvataggio del brand e dei 20 lavoratori rimasti (erano 45 nel 2017, quando venne avviata la procedura di fallimento originale). Niente da fare: il mercato non ha risposto come avrebbe dovuto. E per Carnevali cala il sipario. Una volta per tutte.