Ca' d'Or: la storica cantina bresciana per la prima volta in tv con lo spot firmato Ferrafilm

Avvolgente come un profumo, elegante come un abito d’alta moda, seducente come uno sguardo celato: il Franciacorta diventa fashion nel primo spot di Ca’ d’Or, nota azienda vinicola italiana nata nel 2007, marchio storico, tutto made in Italy, frutto dell'esperienza legata a cultura e tradizione. Quella tradizione impressa a rilievo sulle bottiglie, una preziosa maschera che riporta all’antica storia veneziana del marchio, prende vita nello spot ideato e realizzato da Ferrafilm, la casa di produzione torinese nata nel 2010 dall’incontro di due ragazzi, Francesco Ferraiuolo e Umberto d’Agnese, e che in pochi anni ha già conquistato una importante fetta del mercato pubblicitario italiano.



La campagna “Noble Wine Franciacorta” veste il prezioso vino di mistero ed eleganza, come una donna, rendendolo seducente come un profumo da indossare e nobile come le antiche famiglie di conti italiani identificate da uno location suggestiva. Lo spot si pone l’obiettivo di comunicare il tratto distintivo del Franciacorta Ca’ d’Or, raffinatezza ed eccellenza, e favorire la costruzione dell’awareness, partendo dal prodotto e associandovi un’immagine che parli di antica e nobile tradizione, di pregio, storia e gusto tutto italiano. Lo spot di 30 secondi andrà in onda su La7 a partire dal 24 dicembre prossimo e per tutto il periodo di Natale.



“Con l’ingresso in tv Ca’ d’Or dà il via alla nuova strategia di marketing – afferma il CEO Stefano Rangoni – una strategia che ha lo scopo di rafforzare il marchio nella panoramica dei Franciacorta d’eccellenza. E proprio in quest’ottica la scelta è caduta su Ferrafilm, per la grande professionalità e dinamicità, la qualità dei video e la creatività. Un team che ha sposato subito la filosofia by Ca’ d’Or riuscendo a trasmetterla con questo spot”. Un feeling, quello tra la storica cantina italiana e l’agenzia di comunicazione torinese, che sottolinea anche Francesco Ferraiuolo, founder e regista di Ferrafilm: “come non innamorarsi di una bottiglia così. Eleganza, stile e qualità sono i messaggi che da sempre amiamo sposare e Ca’ d’Or ne è l’espressione. In questo primo spot abbiamo voluto sintetizzare tutta l’anima di questa cantina, esaltata non solo dall’estetica della bottiglia quanto dall’altissima qualità del prodotto.”