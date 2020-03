Coronavirus: chiude un’altra azienda bresciana, a casa 350 lavoratori

Un’altra azienda bresciana si aggiunge al già lungo elenco di quelle realtà produttive che hanno deciso autonomamente di chiudere i battenti in via temporanea, almeno fino alla fine dell’emergenza epidemiologica: si tratta del Busi Group di Paitone, che annuncia la serrata di tutte le sue controllate, ovvero i tre stabilimenti della Bte Spa, Mec Spa e Omb Technology Srl.

“Al fine di tutelare i 350 dipendenti – si legge in una nota – e per garantire la maggior sicurezza possibile sul territorio, tutti gli stabilimenti dislocati tra le province di Brescia, Cuneo e Torino saranno chiusi per due settimane a partire da lunedì 16 marzo. Particolari necessità o urgenze saranno valutate e concordate con i clienti direttamente interessati”.

“Siamo consapevoli si tratti di una decisione forte – dichiarato i fratelli Busi, titolari del gruppo – ma necessaria, a nostro avviso, per salvaguardare i lavoratori e le loro famiglie. Un atto di responsabilità sociale che ci sentiamo di portare avanti in un momento delicato come questo”.