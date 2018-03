Brescia: apre i battenti una nuova focacceria a marchio Schiaccia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

E' ufficialmente aperto il terzo punto vendita di Schiaccia a Brescia, che si prepara ad accogliere i clienti in Piazzale Spedali Civili 30 da venerdì 2 marzo, mentre il 1 marzo dalle ore 19.00 si tiene il brindisi inaugurale. Il profumo è sempre quello del pane appena sfornato: la schiaccia in Toscana è, infatti, una focaccia, cotta in forno, condita con olio di oliva e salata. Prima di infornarla, si comprime con le dita l'impasto in alcuni punti, perché si formino durante la doratura i caratteristici "buchetti". Accompagnata da vari ingredienti, preferibilmente salati ma anche dolci, è una vera gioia per il palato, perfetta per il pranzo o per uno spuntino veloce.

Schiaccia ha subito conquistato i palati bresciani, con grande soddisfazione per gli inventori del marchio, che nei tre punti vendita a Brescia, più i due di Bergamo e quello di Ferrara, diffondono un’idea precisa, un chiaro progetto imprenditoriale: materie prime di prima scelta, gusto e locali accoglienti in stile contemporaneo. L’impasto impiegato per la creazione della Schiaccia è prodotto direttamente ed è interamente lavorato a mano secondo tradizionali metodi artigianali. Il poco lievito in esso contenuto (0,5%) esaurisce la sua attività grazie alla prima lievitazione che dura tra le 15 e le 20 ore. L'impasto che ne deriva è a sua volta fatto lievitare altre due volte senza l'aggiunta di ulteriori lieviti. Per questo non gonfia e risulta estremamente leggero e digeribile.

La farina di primissima qualità, l'acqua, il sale e l'olio extravergine fanno il resto. Quest'ultimo sostituisce lo strutto, che generalmente viene utilizzato in panificazione, rendendo la Schiaccia assolutamente compatibile con le diete vegetariane più rigide, anche quella vegana, aumentandone, inoltre, le qualità nutrizionali ed organolettiche.

Il nuovo store Schiaccia nella zona di Brescia Nord (Piazzale Spedali Civili), come gli altri punti vendita, propone tanti ingredienti freschi per gustare la propria Schiaccia, che cambiano anche a seconda della stagione. Tra le tante proposte anche la “Schiaccia del giorno”, un prelibato abbinamento di prodotti DOP; inoltre nel menù la possibilità di accostare salse e di personalizzare la propria Schiaccia. “Schiaccia ha le carte per svilupparsi ulteriormente, e non solo a Brescia o a Bergamo” dichiarano i soci Pietro Nuccio e Massimo Bellelli, “l’apertura a Ferrara ne è la dimostrazione. Ovunque abbiamo registrato un deciso apprezzamento e un passaparola positivo che ci ha permesso di ottenere numeri importanti in periodi brevi. Schiaccia piace!”.

Schiaccia è infatti apprezzata da lavoratori, studenti e famiglie sia in pausa pranzo che durante l’intera giornata e da un target trasversale, per un gustoso spuntino in un locale accogliente dove il servizio è sempre professionale e cordiale.