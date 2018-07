Brescia: ottima crescita per gli affitti

Il mercato immobiliare degli affitti nel Nord Italia continua la sua crescita a buon ritmo, in particolare in Lombardia dove, nel corso degli ultimi sei mesi, i prezzi delle locazioni sono aumentati dell’1,6%.

Tra le città lombarde particolarmente interessante sembra essere la dinamica messa in luce da Brescia che, seguendo il trend regionale, registra un aumento del 2,5% del prezzo degli affitti negli ultimi sei mesi.

Brescia: un mercato residenziale vivace

Con un costo al metro quadro di 7,8 euro, oggi per affittare un bilocale a Brescia di circa 65 metri quadro si arriva a spendere una cifra che si aggira sui 510 euro al mese, somma in linea con la media regionale, se si escludono città come Milano e Como dove si evidenziano prezzi decisamente più elevati.

Per quanto riguarda le vendite, invece, il prezzo degli immobili risulta stabile negli ultimi sei mesi, grazie in particolare alla ripresa avvenuta nel periodo marzo-giugno. Oggi il costo del mattone a Brescia ha raggiunto i 1.667 euro al metro quadro: cifra sensibilmente inferiore alla media regionale (1.984 euro al metro quadro), che è trascinata in alto dal costo del mattone ben più elevato di Milano.