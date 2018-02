Macelleria chiude i battenti dopo quasi 100 anni: "Ci hanno ghettizzati"

Gli affari non vanno più come una volta, vuoi per la concorrenza spietata di supermercati e centri commerciali, vuoi la parziale chiusura della via al traffico: anche per la storica macelleria Castiglioni di via San Faustino a Brescia è arrivato il momento di chiudere i battenti. Per sempre, dopo ben 96 anni di ininterrotta attività.

A renderlo noto è Luigi Castiglioni, titolare della bottega specializzata nella lavorazione e nella preparazione della carne di maiale. Con la voce colma di amarezza annuncia ai suoi clienti che presto andrà in pensione. Ha combattuto, ma ora non gli resta altro da fare: a fine agosto lascerà il bancone, dietro al quale ha trascorso gli ultimi 46 anni della sua vita.

"Non è decisione dettata dalla stanchezza: fosse stato per me sarei andato avanti per altri anni. A conti fatti non ne vale più pena: a fine mese guadagnerei una cifra equivalente alla pensione - spiega il commerciante - . È una scelta sofferta e sono molto deluso dal comportamento delle varie amministrazioni comunali che si sono susseguite: nessuno ha tutelato gli interessi dei piccoli commercianti del centro storico".

Davvero la fine di un'epoca. Lo storico negozio venne aperto addirittura nel 1922: da allora la gestione non è mai cambiata, ed è sempre rimasta nelle mani della famiglia Ferretti.