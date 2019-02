Apre nuovo supermercato: in cambio arrivano una ciclabile e un parco di 8.000 mq

Lidl si appresta ad ampliare la propria presenza a Brescia con l’inaugurazione, giovedì 21 febbraio, di un nuovo supermercato in Viale Santa Eufemia 109.

Con questa inaugurazione, salgono a tre i punti vendita Lidl in città, dove l’insegna è presente dal 1998 con lo store di Via Tadini, tra i primi in Italia del brand, seguito poi nel 2000 da quello di Via Valcamonica. Complessivamente sono 22 i punti vendita Lidl nella nostra provincia, che impiegano oltre 380 collaboratori di cui 15 assunti proprio in occasione di questa apertura.

Il supermercato di Viale Santa Eufemia è stato progettato e realizzato con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. L’edificio dispone di un impianto fotovoltaico da 50 kW, di postazioni per la ricarica delle bici elettriche e di due colonnine per il rifornimento di automobili elettriche o ibride. Inoltre, il 100% dell’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili e l’impianto di luci a LED consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione.

Oltre all'immobile, Lidl ha realizzato anche importanti opere di urbanizzazione. Si tratta, in particolare, di una rotonda su Viale Sant’Eufemia per facilitare lo scorrimento del traffico, di un tratto di pista ciclopedonale, del rifacimento del ponte sul Naviglio Grande Bresciano. L’azienda ha inoltre realizzato un parco urbano da 8.000 mq che, grazie alla pista ciclopedonale che lo attraversa, consente di raggiungere il comune Botticino. Un “polmone verde” a disposizione di tutta la cittadinanza.