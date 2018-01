Addio a Giuseppe Odolini, fondatore di Italmark

Brescia piange la scomparsa dell’imprenditore Giuseppe Odolini, fondatore di Italmark (insieme ai suoi cinque fratelli) verso la fine degli anni Cinquanta.



La camera ardente è stata allestita in città presso l’abitazione di via Pietro Marone 12; le esequie saranno celebrate in Sant'Afra lunedì 15 gennaio alle 15.30.

L’azienda conta oggi oltre 1.000 dipendenti e 47 punti vendita in tutta la provincia, ma si è diffusa anche a livello regionale e non solo, con sette supermercati a Bergamo, cinque a Cremona, quattro a Mantova, uno a Pavia e uno a Verona.