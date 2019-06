La Fluidmec non conosce crisi: il fatturato vola, utile oltre i 5 milioni

Il fatturato vola e i ricavi fanno segnare un incremento: il 2018 per la Fluidmec sarà ricordato come una buona, se non buonissima annata. L'azienda bresciana, che opera da 45 anni nel settore dell’oleodinamica e pneumatica, dà lavoro a 101 persone e chiude l'anno con un fatturato che si aggira attorno ai 33,8 milioni di euro, contro i 30,2 del 2017.

Una crescita costante che si evince dalla relazione di gestione della società di cui Daniele Piantoni presiede il Cda. L'utile netto nel 2018 supera quota 5 milioni: oltre 1 milione di euro in più rispetto alla precedente annata. Bene anche i ricavi delle vendite che crescono del 12%, mentre i costi di produzione sono aumentati solo dell'8%. Ad incidere sul miglioramento della gestione i tanti investimenti fatti proprio sulle risorse umane che operano nella sede di Brescia e nelle filiali di Coccaglio, Sarezzo, Isorella, Gavardo e Treviolo.

Non solo: l'azienda - come riporta il Giornale di Brescia - ha investito sulla struttura hardware e software, sulla logistica interna, sull'informatizzazione commerciale e sull'automazione dei magazzini. Innovazione e sviluppo sono le parole chiave: non è un caso se il 10% del costo totale del lavoro (420 mila euro) sia stato destinato ai dipendenti che si occupano di ricerca e sviluppo.