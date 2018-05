Sapori a km zero: la scommessa di un nuovo locale in centro

Filari dispari, è questo il nome dell'ultimo locale nato in centro a Brescia, a due passi dalla movida di piazzale Arnaldo. Inaugurato ufficialmente giovedì sera, il locale si trova in viale Venezia 1. Ideatrice e proprietaria Serena Bonetti, gardesana di nascita e milanese d'adozione, ex manager di Campari che ha lasciato l'azienda per tentare la strada imprenditoriale in proprio, come raccontato dal Giornale di Brescia che riporta la notizia.

Filari Dispari è un concept store "esperienziale", ad accompagnare bevande e cibi ci sono le brevi spiegazioni e i consigli degli stessi produttori, oppure vasetti con i profumi da confrontare e ritrovare nel bicchiere. Si può scegliere tra un aperitivo o una cena, tra le 18:00 e le 2:00, e durante la permanenza si può decidere di acquistare ciò che si sta mangiando e bevendo, approfittando della consegna a domicilio.

Qualche nome di azienda presente nel locale? Olio di Comincioli o di Leali, Lugana di Cobue, Olivini o Ottella, groppello di Pasini, Comincioli o Cascina Belmonte, Capriano con Lazzari o Botticino con Noventa, e ancora Santa Lucia, Abrami o La Fioca per il Franciacorta. Imbarazzo della scelta anche per le pietanze, dai salumi e i formaggi fino al tartufo nero della Valtènesi.