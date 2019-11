Bar, panetteria, gastronomia e farmacia: arriva il nuovo ipermercato Esselunga

Mercoledì 27 novembre Esselunga inaugura il suo terzo punto vendita in città, il sesto nel Bresciano. Dalle 7.30 il nuovo superstore di via Triumplina 43 aprirà i battenti. Una giornata speciale per il gruppo: proprio 62 anni fa si festeggiava l'apertura del primissimo supermercato del marchio in Viale Regina Elena a Milano.

L'ipermercato, tra i più grandi e innovativi d'Italia, è situato all'interno del retail park Triumplina 43 che sorge nell'area dell'ex Idra Presse. Noi l'abbiamo visitato in anteprima per voi.

4600 metri quadrati di superficie di vendita e 24 mila articoli

Davvero un maxi-store - la superficie di vendita è di ben 4600 metri quadrati - e di ultima generazione, attrezzato anche con il servizio “Clicca e vai”, che permette di ordinare la spesa da casa (o dallo smartphone) e poi ritirarla come fosse un “drive”, senza scendere dall'auto.

Bar, pasticceria e profumeria in galleria

Un percorso intelligente e veloce guiderà chi ha poco tempo per fare la spesa tra i 24 mila articoli presenti. All'ingresso c'è cuore del negozio, costituito dai reparti (frutta e verdura, pesce, carne, surgelati) integrati tra loro, con i prodotti take away made in Esselunga. In galleria sorgono il bar Atlantic; la pasticceria Elisenda, che sforna prelibatezze realizzate dai pasticceri dall'azienda, in collaborazione con i Fratelli Cerea (chef stellati) e la profumeria Esserbella. Spazio anche al reparto Pane e Dolci e alla Gastronomia.

Un supermercato per i più piccoli

Ampie vetrate trasparenti permettono ai clienti di vedere gli addetti al lavoro, proprio mentre preparano i prodotti. C'è anche un supermercato per più piccoli: un'area interamente dedicata ai bimbi e ai loro genitori, dove giocare a fare la spesa, ma anche imparare a non sprecare il cibo e nutrirsi correttamente.

Assunte 171 persone

All'interno del supermercato anche una vasta e fornita enoteca, un ampio reparto per i surgelati e la parafarmacia. Il nuovo superstore dà lavoro a 179 persone (145 nel supermercato, 22 nel bar e 12 nella profumeria). Per la sua apertura sono state assunte ben 171 persone nel Bresciano. Sarà aperto sette giorni su sette: dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21; tutte le domeniche dalle 9 alle 20.