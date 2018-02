Brescia: il PalaEib prende forma, sarà inaugurato ad aprile

Lavori agli sgoccioli nel cantiere del palaEib: il palazzetto dello sport che i bresciani aspettano da tanti anni dovrebbe essere pronto tra poco meno di due mesi. Si chiamerà Palaleonessa e ospiterà, oltre agli eventi sportivi, concerti e manifestazioni di grande richiamo (la capienza massima è di oltre 5mila persone).Non solo: sarà il rifugio della popolazione in caso di terremoto.

Una struttura funzionale e di grande impatto visivo, come voluto dal progettista dell'opera: l'architetto Eliseo Papa, scomparso lo scorso ottobre. I tratti distintivi del palazzetto cominciano già a intravedersi: proprio in questi giorni gli operai stanno montando la struttura reticolare in tubi d'acciaio, che avrà la forma di un canestro rovesciato e proteggerà lo stabile in caso di terremoto.

Già visibili anche le scale esterne, che richiamano quelle del Centre Pompidou di Parigi e saranno tutte di colori diversi. La ristrutturazione dell'ex ciambellone è costata 7,8 milioni di euro. La data esatta per il taglio del nastro non è ancora stata fissata, ma il sindaco Emilio Del Bono ha annunciato che il nuovo palazzetto sarà pronto ad aprile.