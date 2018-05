Carnevali: negozi e marchi passano nelle mani della catena cinese 'Aumai'

Sarà decisamente una nuova epoca per i negozi e i marchi di Carnevali: lo storia dell'azienda di abbigliamento bresciana, che sembrava essere finita con il fallimento avvenuto lo scorso novembre, continuerà grazie a un imprenditore cinese.

È stato Chen Wen Xu, patron della catena di negozi Aumai, ad aggiudicarsi all'asta il ramo dell'azienda bresciana, relativo all'attività di commercio al dettaglio di abbigliamento nei punti vendita di via Cefalonia, e pure di quelli che si trovano all'interno dei centri commerciali 'Il Leone' di Lonato e 'Le Porte Franche 'di Erbusco.

Costo dell'operazione: 1 milione e 200 mila euro. L'imprenditore asiatico, che vive a Brescia da 25 anni, è stato l'unico a presentare un'offerta e si aggiudicato il ramo d'azienda con una cifra ben inferiore alla base d'asta (2 milioni e 200 mila euro). Oltre ai punti vendita, nelle mani di Chen Wen Xu sono finiti i marchi: Passatempo, Ana Blanca, Bethany B., Carnevali, Ela' Collection, Luca Bani, Nadira, Premium Outlet Carnevali.

Nessuna trasformazione radicale, però: il patron di Aumai avrebbe intenzione di rilanciare e rivitalizzare il brand Carnevali senza stravolgere le caratteristiche. Insomma, gli ex punti vendita dell'azienda bresciana non diventeranno nuovi negozi della catena Aumai, dove potere acquistare un po' di tutto a prezzi davvero concorrenziali.

Lo store di via Cefalonia aprirà di nuovo i battenti a giugno, con l'avvio dei saldi estivi, mentre per quelli di Lonato e Erbusco bisogna attendere il via libera dei centri commerciali, come vuole la prassi. Una buona notizia anche sul fronte occupazionale: a breve partirà il piano per le nuove assunzioni, che potrebbe coinvolgere anche il centinaio di lavoratori in forza alla Carnevali licenziati dopo il fallimento.