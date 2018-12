Due supermercati, e adesso arriva il terzo: tutti in poche centinaia di metri

Tre supermercati in poche centinaia di metri, e nello stesso “polo commerciale”: agguerrita concorrenza, ed è solo un eufemismo. E' questa la concentrazione da record che sarà presente entro il prossimo anno in Via Leonardo da Vinci a Breno: come scrive Bresciaoggi, al supermercato Lidl che ha già aperto da un po' si è aggiunto da pochi giorni il nuovo supemercato Iperal, che si è trasferito (e ampliato) da Piazza Vittoria. E sono poi già pronti a partire i lavori per il nuovo supermercato a marchio Aldi.

Fatto e finito entro la fine dell'anno prossimo: questo dovrebbe essere il cronoprogramma annunciato dei lavori. Il tempo non manca, insomma si vedrà. E con la conclusione del cantiere relativo al supermercato Iperal, che intanto ha già inaugurato ed è già aperto tutti i giorni, dovrebbero partire a breve i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria.

Un investimento da circa 330mila euro, da suddividere tra Comune e Provincia, ma a cui comparteciperà (dal punto di vista economico) anche l'investitore privato, nell'ambito di oneri di urbanizzazione e standard di qualità per la conversione dei capannoni esistenti e la realizzazione del nuovo maxi-store.

Sfida tra colossi

Battaglia annunciata, tra colossi tedeschi e non solo: Iperal è arrivo solo in Lombardia, ma conta più di 2500 dipendenti e un fatturato che si avvicina ai 700 milioni di euro. A Breno ha aperto un nuovo supemercato da oltre 1500 metri quadrati, a cui si affianca anche un bar bistrot. I supermercati Lidl solo in Italia fatturano circa 4 miliardi di euro (e il gruppo ne fa quasi 60 in tutto il mondo), in crescita di oltre il 50% dal 2011, quelli Aldi sono appena arrivati: il primo store a Bagnolo Mella, le prossime apertura a Bostone di Villanuova e a Cunettone di Salò.