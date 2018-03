"Gratta lo sconto": un premio fino a 300 euro per chi compra in paese

Se in tutta Italia l'appetito vien mangiando, a Breno lo sconto vien grattando: prenderà il via questo venerdì la seconda edizione di “Gratta lo sconto”, iniziativa organizzata da Comune e Pro Loco che coinvolge numerosi commercianti del paese, che da qui alla fine di maggio offriranno dei potenziali buoni sconto (da 2 a 300 euro) a chiunque farà un acquisto nelle botteghe aderenti.

Ad oggi sono già più di una ventina, in sostanziale aumento rispetto allo scorso anno (quando erano “solo” 15): ai compratori verrà consegnato un buono, che altro non è che un vero e proprio gratta e vinci, un tagliandino “attrezzato” con una piccola fascia, appunto da grattare, sotto cui si cela lo sconto per i successivi acquisti.

I buoni sconto saranno validi in tutti i negozi aderenti, senza vincolare dunque il clienti a riacquistare di nuovo nello stesso negozio. In attesa dell'elenco definitivo, ce n'è già per tutti i gusti: negozi di vestiti e di alimentari, bar e ristoranti, perfino i commercialisti.