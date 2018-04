Ristorante e bar tra le mura del castello: AAA cercasi gestore

Sono davvero gli ultimi giorni – la scadenza è fissata per lunedì – per partecipare alla manifestazione d'interesse per la selezione di soggetti privati, imprese, ditte o cooperative a cui affidare il servizio di gestione dei locali del castello medievale di Breno. Nel dettaglio, il futuro gestore dovrà occuparsi di bar e ristorante con cucina, e contemporaneamente garantire i servizi di pulizia degli ambienti interni, oltre all'apertura e alla chiusura del castello stesso.

I dettagli dell'avviso esplorativo (che anticipa il bando vero e proprio) sono liberamente consultabili sul sito web del Comune di Breno: la durata dell'affidamento è fissata in due anni. L'importo presunto per la prestazione del servizio, stimato in circa 25mila euro, viene posto a base di gara pari a zero euro in cambio della corresponsione di una serie di servizi.

Tra questi l'apertura e la chiusura dal pubblico del parco del castello tutti i giorni, festivi compresi, dal 1 maggio al 15 settembre (dalle 9 a mezzanotte), solo il sabato e la domenica nel mese di aprile e poi dal 15 settembre al 30 ottobre (dalle 9 alle 18) oltre al giorno della Fiera della Spongada.