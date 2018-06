Gruppo Bossoni: online il portale dedicato al noleggio a lungo termine

Dopo la recente apertura del nuovo “Centro Usato” a Rezzato, arriva un ulteriore tassello, che proietta il Gruppo Bossoni Automobili nell’immediato futuro.

Infatti, da oggi è online noleggio.gruppobossoni.it, l’innovativo portale dedicato al noleggio a lungo termine, con un target di riferimento ampio, destinato sia ai privati, ma anche alle aziende e ai liberi professionisti.

Scopo del portale è quello di agevolare il consumatore a muoversi nel complesso mondo del noleggio a lungo termine. L’architettura del sito permette infatti di avere proposte sempre aggiornate su tutti i Brand rappresentati dal Gruppo Bossoni Automobili (Fiat, Lancia, Abarth, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Kia, Volvo, Audi, Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Skoda), con l’obiettivo di estendere presto la possibilità del noleggio anche ad altri marchi.

Nell’immediato futuro le logiche di mobilità sostenibile, evoluzione tecnologica, integrazione alle smart-city, dovranno essere necessariamente declinate su nuove vetture. Ed è proprio in quest’ottica che nasce il sito dedicato, dove il concetto dell’auto passa da bene a servizio.

Uno sguardo innovativo verso un mercato in forte crescita (+16,5% nel 2017- fonte ANIASA) che continua l’ascesa anche nel 2018 (+27,6% sul cumulato gennaio-aprile rispetto allo stesso periodo del 2017), permette di evidenziare come il noleggio si attesta sempre di più come la modalità d’acquisto prediletta non solo dalle aziende, ma anche dai professionisti e dai privati, con volumi di vendita sempre più importanti e crescenti.

Con Bossoni si avrà l’opportunità di poter toccare con mano, provare e personalizzare la futura vettura a noleggio: un vero cambiamento epocale, un riferimento unico con una storia trentennale di un gruppo che garantisce al cliente un rapporto continuo e consolidato, durante tutto il periodo del contratto.