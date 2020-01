Borgosatollo: aggiudicazione servizio mensa scolastica e pasti anziani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La società comunale Borgosatollo servizi Srl in data 19/12/2019 ha aggiudicato il servizio di ristorazione scolastica e pasti anziani a domicilio alla società CIR food s.c. dopo regolare procedura di gara aperta agli operatori del settore. La società aggiudicataria è tra i leader del settore della ristorazione collettiva ed ha il proprio centro cottura nel comune di Botticino.



La durata del servizio sarà dal 01/01/2020 al 31/08/2023 ed avrà un controvalore posto a base di gara per Euro 1.025.000 al netto di Iva per un totale complessivo di oltre 57.000 pasti annui. Il servizio comprende la mensa della scuola Primaria, la mensa delle due scuole infanzia statali (Rodari e Collodi) ed il servizio a domicilio di pasti agli anziani del nostro paese. Il Progetto Organizzativo-Gestionale proposto prevede alcune migliorie al servizio tra cui le più rilevanti sono: forni a microonde per pasti domiciliari anziani, colonnine per l’acqua in tutti i plessi scolastici (plastic free), insonorizzazione delle tre sale mensa della Primaria, protocollo gestionale per le eccedenze alimentari, incontri formativi per alunni/docenti/genitori sul consumo sostenibile, offerta di menu a tema con giornate biologiche e prodotti a Km 0, frutto aggiuntivo per la merenda nelle scuole dell’infanzia, app gratuita “menù chiaro” per i genitori di tutti i plessi scolastici, corso di cucina per 20 persone annue, 100 pacchi alimentari annui per i bisognosi del territorio, due tirocini di inclusione operanti nel servizio mensa per persone svantaggiate, tre inserimenti lavorativi nuovi oltre alla conferma dell’attuale personale presente.



“Innanzitutto, ci tengo a salutare e ringraziare il gestore uscente che negli ultimi 6 anni ha svolto il servizio di ristorazione sul territorio con professionalità e collaborazione. Iniziamo una nuova fase che porta diverse migliorie nel servizio e permetterà di colmare anche le piccole inefficienze riscontrate. Il nuovo gestore è un player di rilievo a livello nazionale che saprà sicuramente svolgere il servizio nel migliore dei modi. Le nuove normative relative al rinnovo del contratto del personale ed al settore alimentare specifico porteranno ad un piccolo adeguamento del prezzo dopo sei anni di tariffe invariate. Ringrazio il Dott. Zennaro della società Optima Servizi srl per la gestione e la predisposizione del bando. Come presidente della Borgosatollo Servizi Srl sono soddisfatto del lavoro svolto con tutti i miei collaboratori e con il supporto degli uffici comunali e di aver garantito la continuità di un servizio importante per la nostra comunità.” Alessandro Pagani – Presidente Cda Borgosatollo Servizi Srl.



“Come amministrazione comunale era per noi prioritario garantire un servizio mensa di qualità e che possa soddisfare le esigenze nutrizionali e formative di alunni ed insegnanti. Monitoreremo costantemente il servizio al fine di garantire alle famiglie un elevato grado di soddisfazione del servizio e di appetibilità dei pasti.” Frusca Marco – Assessore all’Istruzione.