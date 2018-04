Bogliaco: il nuovo chiosco del porto cerca un gestore

Cercasi gestore per il chiosco vista lago: manca una settimana esatta alla chiusura del bando per la gestione del nuovo chiosco al porto di Bogliaco, frazione di Gargnano, struttura realizzata recuperando una vecchia biglietteria della Navigarda. La procedura è gestita dall'Autorità di Bacino dei laghi Garda e Idro, i dettagli del bando sono disponibili sul sito web ufficiale dell'Autorità.

Oggetto della concessione è l'area sita a Bogliaco in Via Barbacane, a uso chiosco con plateatico adiacente: entrambi ricadono in area portuale demaniale. La superficie complessiva in concessione è di oltre 212 metri quadrati: poco meno di 103 mq di superficie commerciale (60 mq la zona bar, 5,50 mq il deposito, circa 6 mq i servizi igienici) con altri 48,5 mq di plateatico e altri 31 mq di portico.

Il termine ultimo per presentare un'offerta è fissato per giovedì 12 aprile allo scoccare di mezzogiorno: gli esiti del bando saranno discussi pubblicamente il giorno successivo, alle 9.30 nella sede dell'Autorità di Bacino in Via Pietro da Salò.

Il canone minimo annuo a base d'asta è fissato in 7910 euro, con offerta al rialzo: la concessione avrà durata di 12 anni a decorrere dal 1 maggio del 2018. Alla base d'asta, non un'offerta impossibile: sono circa 95mila euro per tutta la concessione, poco più di 650 euro al mese. Ma sarà una gara all'offerta più alta.