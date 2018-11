A tutto shopping: il Black Friday torna a Brescia, sconti fino al 70%

Il Black Friday torna a Brescia, e questa volta lo fa venerdì 23 novembre. Numerosissimi sconti e offerte promozionali daranno il benvenuto al pubblico in quasi tutti i negozi e i centri commerciali della città, raggiungendo anche il 70%.



L'occasione sarà utile anche per acquistare i regali di Natale con un mese d'anticipo, grazie ai migliaia di sconti previsti in città e in tutta la Lombardia.