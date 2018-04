Viselli chiude e va in pensione, questa volta per davvero

L'inventore del celebre "Sciampagnone" lascia l'attività e si appresta a godere il meritato riposo. Da alcuni giorni Beppe Viselli non si reca più nel locale di via Trieste, già chiuso in attesa della nuova gestione. Non è la prima volta che il mitico barista dice di voler smettere di lavorare, ma a 86 anni potrebbe essere quella buona.

Dopo una vita intera trascorsa dietro al bancone del bar, l'istrionico Beppe nelle scorse settimane ha ufficialmente lasciato il locale ai nuovi gestori, Marco Dodesini e Gigi Pasini, già in affari in città in diversi esercizi, tra i quali il Mon Petit Bistrot, il Granaio di piazzale Arnaldo e la catena Schiaccia. La vita del "Gin bar", aperto a settembre 2016, è durata relativamente poco.

L'idea per il nuovo "Sottoportico" è quella di farlo diventare un locale dal sapore quasi veneziano, dove servire colazioni la mattina, tramezzini e "cicchetti" tutto il giorno. Tra i drink non mancherà il Melody, la cui ricetta è stata regalata da Viselli ai novi gestori. Lui andrà in pensione, ma i suoi cocktail continueranno a dissetare i bresciani.