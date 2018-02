Valsabbina guarda al futuro: con Satispay per pagare basta un click

Banca Valsabbina, la principale banca popolare bresciana, integra la propria offerta di soluzioni di pagamento e annuncia la sigla di un accordo con Satispay. L’innovativo servizio funziona attraverso una semplice applicazione gratuita, disponibile per qualsiasi smartphone e sistema operativo. Con Satispay, è possibile scambiare denaro con i contatti della propria rubrica telefonica, pagare presso esercenti fisici e online convenzionati ed effettuare le ricariche telefoniche. Per gli esercenti fisici e online aderenti al servizio non sono previsti costi di attivazione o canoni mensili ma soltanto una commissione fissa di 0,20 € per i pagamenti superiori a 10 €: tutti gli incassi inferiori a questa soglia non hanno alcuna commissione.

Banca Valsabbina, che da 120 anni accompagna la crescita e lo sviluppo economico del territorio bresciano, si pone come interlocutore di famiglie e artigiani, piccole attività economiche e PMI, sostenendo l’economia locale offrendo servizi specialistici e innovativi. Da oggi l’Istituto bresciano si fa promotore anche del rivoluzionario sistema di pagamento Satispay attraverso la sua rete composta da 70 filiali: 50 in provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona e 12 suddivise tra quelle di Milano, Monza Brianza, Modena, Vicenza, Padova, Trento e Mantova.

Paolo Gesa, Direttore Business di Banca Valsabbina ha commentato: “Da tempo siamo impegnati a cogliere le opportunità offerte dalla rapidissima trasformazione tecnologica che i sistemi economico, bancario e dei pagamenti stanno vivendo. Siamo convinti che con Satispay andremo ad offrire ai nostri clienti business una soluzione concreta ed efficace ai loro principali bisogni: l’abbattimento drastico delle commissioni sui pagamenti elettronici, unito alla possibilità di sostenere e incrementare le vendite grazie alle caratteristiche che rendono il sistema un potente strumento di marketing. Ai clienti consumer presentiamo l’opportunità di entrare a far parte di una community a cui sono riservati vantaggi particolari e una soluzione smart per la gestione dei propri soldi via smartphone. Il tutto con livelli massimi di sicurezza, velocità, esperienza d’uso e nessun costo”.

Stefano Schiavio, Head of Financial Partnerships di Satispay ha dichiarato: “Da sempre vediamo nelle banche territoriali un partner ideale per diffondere la nostra soluzione in modo veramente capillare, su tutto il territorio italiano. Siamo felici di assistere all’integrazione di Satispay nell’offerta di una realtà come quella di Banca Valsabbina, una partnership che ci fa sentire parte del processo di modernizzazione dei servizi finanziari e di credito che l’Istituto sta portando avanti nel proprio territorio.”