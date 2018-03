Il marchio Aldi arriva nel Bresciano: a Bagnolo nuovo store da 1.300 mq

Il marchio della grande distribuzione Aldi è ufficialmente sbarcato anche nel Bresciano: giovedì 1 marzo, sotto la neve, è stato inaugurato il primo supermercato della nostra provincia appunto a marchio Aldi, a Bagnolo Mella in presenza dei dirigenti del gruppo tedesco e del sindaco Cristina Almici.

Il nuovo store si trova in Via Lombardia: sono stati assunti una quindicina di dipendenti, la struttura si sviluppa per oltre 1300 metri quadrati ed è “attrezzato” con banco fresco dell'ortofrutta, l'angolo dei sapori e anche uno spazio per la pausa caffè. All'esterno circa una novantina di parcheggi.

Il supermercato sarà aperto tutti i giorni, a orario continuato: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21, la domenica dalle 9 alle 19. L'apertura dello store Aldi di Bagnolo fa parte di un più ampio piano di aperture in tutta Italia.