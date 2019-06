Sono bresciani due dei migliori incaricati alla vendita d’Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Nella Vendita Diretta, settore meritocratico per eccellenza, passione e determinazione sono gli ingredienti chiave per il successo. Silvana Paini e Michele Pelò, brillanti professionisti di Brescia, durante la 25ª edizione del Premio Nazionale Avedisco, svoltasi lo scorso 24 maggio a Milano, sono stati premiati come migliori Incaricati alle Vendite del 2018, per i notevoli risultati ottenuti.

L’evento, patrocinato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano e presentato da Giorgio Mastrota, si è tenuto presso il Milan Marriott Hotel. Avedisco – Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori – che si occupa anche di sostenere e tutelare la figura dell’Incaricato, ha premiato i migliori Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate.

Il premio ricevuto dai professionisti lombardi, è stato reso ancora più speciale dalla concomitanza con una storica ricorrenza: il Cinquantesimo anniversario della nascita dell’Associazione, la prima in Italia a rappresentare le più importanti realtà che utilizzano la Vendita Diretta a domicilio per la distribuzione di prodotti e servizi.

Silvana è stata nominata migliore Incaricata di Forever Living Products Italy Srl, Azienda di Vendita Diretta leader nella coltivazione, lavorazione e distribuzione dell’Aloe Vera, perché con determinazione e motivazione ha scelto di impegnarsi per poter realizzare e sviluppare un progetto autonomo che le permettesse di esprimere al massimo il suo potenziale.

Michele invece, è stato nominato miglior Incaricato di Kyani Srl, Azienda di Vendita Diretta specializzata in integratori alimentari ad alto impatto e in Skin Care, perché opera sempre per il bene delle persone e di tutta Italia, ispirato da nobili valori di altruismo e di solidarietà. Il mercato del Direct Selling ha dimostrato la sua forza nel 2018: le 41 Aziende Associate AVEDISCO hanno ottenuto un fatturato di quasi 689 milioni di euro e un valore occupazionale pari a quasi 223 mila Incaricati alle Vendite sull’intero territorio italiano.

