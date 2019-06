Conad si compra Auchan: 1200 lavoratori interessati anche nel Bresciano

Continua la battaglia in Europa per concentrare la grande distribuzione commerciale: i grandi marchi si sfidano non solo con nuove e roboanti aperture, ma anche con l'acquisizione dei gruppi in difficoltà. Succede anche in Italia, e interessa anche il Bresciano, nell'ambito della trattativa ormai conclusa (si aspetta solo l'Antitrust) tra Conad e Auchan: il noto brand italiano, con l'aiuto di alcuni gruppi finanziari, sta concludendo l'acquisizione dei supermercati francesi di tutta la penisola. Così facendo diventerebbe la prima catena distributiva del Belpaese, davanti a Coop e Esselunga, con una quota di mercato vicina al 20%.

A Brescia e provincia i supermercati Auchan sono 28, e occupano più di 1200 lavoratori. I sindacati chiedono garanzie sul numero di occupati e sulla produttività: “I lavoratori devono essere coscienti, la loro resistenza dipende solo da loro stessi e dalla loro forza. Nessun aiuto può arrivare dall'attuale governo, impreparato e all'oscuro di tutto quello che avviene sul terreno fondamentale dell'economia reale”.

Di questo si parlerà domenica mattina (dalle 9.30) al Circolo operaio di Rovato, in Via Caratti 24: “I lavoratori e le organizzazioni sindacali devono prepararsi alla ristrutturazione che si profila, cercando di mettere in campo una efficace difesa, che limiti i danni. Per questo occorre conoscere per comprendere, comprendere per agire”.