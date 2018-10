Assolombarda 2018, Fontana: "Al lavoro per infrastrutture e semplificazione"

Milano rappresenta il benchmark economico non solo nazionale, ma europeo e mondiale. Sostenere e rilanciare le imprese lombarde, attraverso la semplificazione e la realizzazione delle infrastrutture fondamentali per il sistema produttivo e quello alla quale Regione Lombardia sta lavorando". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo, al Teatro alla Scala, all'assemblea generale 2018 di Assolombarda.

IMPRENDOTORI DEVONO LAVORARE SENZA INTOPPI - "Vogliamo che gli imprenditori possano continuare a lavorare senza troppi intoppi burocratici - ha sottolineato il presidente - lo abbiamo promesso in campagna elettorale e vogliamo realizzarlo".

AUTONOMIA CI CONSENTIRA' DI USARE RISORSE IN MODO VIRTUOSO - "Siamo alle battute finali del percorso avviato con il Governo per ottenere quell'Autonomia che ci consentirà di utilizzare in modo virtuoso le nostre risorse - ha proseguito - e realizzare quelle infrastrutture che possano contribuire a un rilancio di tutte le imprese lombarde, come la Pedemontana".

Concludendo Fontana ha ringraziato il Governo per i 4,2 miliardi di euro come fondi aggiuntivi per gli investimenti "che - ha precisato - utilizzeremo proprio per le infrastrutture e per aiutare le imprese".