Artis rubinetterie pronta a lasciare il segno al Sia Hospitality Design

Grazie alla collaborazione sempre più solida tra Artis Rubinetterie e Simone Micheli, architetto e designer di fama internazionale, l’ampia offerta di articoli per il bagno prodotti dall’azienda bresciana è pronta a conquistare gli operatori dell’hotellerie. Le collezioni più innovative firmate Artis occuperanno, infatti, un posto d’onore all’interno della mostra 24h Spa-Lounge, progettata e realizzata da Simone Micheli nell’ambito del SIA Hospitality Design che si terrà a Rimini Fiera dal 9 all’11 ottobre 2019. Il suggestivo spazio si pone come punto di osservazione privilegiato sul futuro del settore wellness, sottolineando il legame profondo tra ospitalità e benessere attraverso una location che mette insieme la mondanità di un’area lounge e il relax di una SPA. Nella cornice di un simile contesto, Artis Rubinetterie avrà modo di farsi portavoce dei valori rappresentati dai suoi prodotti: qualità costruttiva e cura stilistica, praticità di utilizzo e attenzione ai dettagli, perfettamente in linea con le richieste dell’hotellerie contemporanea. La nuova collezione Oggetto, in particolare, frutto della creatività di Micheli, sarà protagonista della zona espositiva dedicata alla rubinetteria bresciana, con la sua personalità unica e ben definita, esteticamente versatile e tecnologicamente all’avanguardia, in continua evoluzione proprio come il comparto dell’ospitalità attuale. SIA Hospitality Design 9/11 ottobre 2019 Rimini Fiera – Pad. B3 – Stand 143-181