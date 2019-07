Artis rubinetterie protagonista al Salone Internazionale della Ceramica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Uno stand sorprendente e di forte impatto visivo che non mancherà di conquistare l’attenzione degli operatori farà da supporto alla presentazione della nuova collezione Oggetti, proposta dall’azienda bresciana in occasione dell’edizione 2019 del Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno.

Le linee pulite e l’accurato studio ergonomico, in sinergia con l’affidabilità funzionale e le avanzate prestazioni che da sempre contraddistinguono i prodotti Artis, rendono questa elegante serie di design la perfetta sintesi tra resa estetica e praticità di utilizzo. Versatile e contemporanea, la collezione Oggetto è pronta ad imporsi come la soluzione d’arredo ideale per l’ambiente bagno d’intonazione moderna come per i contesti più tradizionali, grazie al suo stile sobrio e garbato, mai fuori luogo.

Per offrire una maggiore possibilità di personalizzazione, inoltre, è possibile optare tra due differenti modelli: con la leva di impostazione classica o con l’originale maniglia di impronta più innovativa. Oltre che nella versione cromata la collezione Oggetto verrà proposta in una vasta gamma di finiture e colori.

Artis Rubinetterie, forte della collaborazione del designer di fama internazionale Simone Micheli si prepara, così, a lasciare il segno al Cersaie, attraverso una ricca gamma di prodotti accomunati da qualità costruttiva e cura stilistica, proposti all’interno di una location vivace e creativa.