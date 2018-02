Arriva a Brescia la rivoluzionaria tecnica per la cura dell’alluce Valgo e non solo

il Dott. Nicola Del Bianco, Medico Chirurgo specialista in Ortopedia, Traumatologia e Chirurgia del piede, cofondatore dell’associazione che utilizza in esclusiva il metodo PBS ©, tra i primi in Italia ad utilizzare l’innovativa tecnica percutanea.



Questa tecnica permette di semplificare enormemente la correzione di tutte le deformità dell’avanpiede quali alluce valgo e dita a Martello, nonché il trattamento chirurgico della metarsalgia (dolore cronico alla pianta del piede nella parte anteriore).



La vera novità di questa tecnica NON INVASIVA, è l’assenza di mezzi di sintesi (viti metalliche, fili metallici, ecc…) nel post operatorio; questo consente di avere con una semplice anestesia locale e una durata dell’intervento di 15 minuti attraverso delle incisioni di 2-3 millimetri , un recupero post operatorio breve e non invalidante per il paziente.

A fine intervento viene infatti applicato un semplice bendaggio funzionale che consente, con un’apposita scarpa post operatoria, di camminare immediatamente in piena autonomia con una riduzione totale o parziale del dolore post operatorio.



Nel suo Curriculum il Dott. Nicola Del Bianco, vanta studi presso la divisione di Ortopedia dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna diretto dal Prof. Sandro Giannini



Oggi il dott. Del Bianco opera su tutto il territorio nazionale e a Brescia presso l’ambulatorio Bludent di via Orzinuovi 3.



