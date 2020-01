Attività amministrativa programmatica del 2020 per l’Area Tecnica del Comune di Borgosatollo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Con l’approvazione il 30 dicembre 2019 del Bilancio di Previsione 2020 è già possibile determinare le attività programmatiche amministrative del 2020 per quanto riguarda l’area tecnica di cui come Assessore ne ho la responsabilità politica. Ricordiamo che l’area tecnica del Comune di Borgosatollo include l’Assessorato Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, Decoro Urbano e Manutenzioni.



Quattro sono sicuramente i “big project” che caratterizzeranno il 2020: 1. La riqualificazione della scuola media a partire da giugno, di cui abbiamo già definito l’impresa esecutrice dei lavori e tutte le figure professionali coinvolte. In primavera faremo un’assembla pubblica per spiegare nel dettaglio il progetto e il crono-programma dei lavori in accordo con la Dirigenza Scolastica; 2. Proseguire l’iter amministrativo per la definizione del progetto definitivo esecutivo e l’impresa esecutrice dei lavori per la realizzazione della nuova scuola Primaria. Ad oggi è in fase di pubblicazione il bando per l’individuazione del progettista per il progetto cantierabile; 3. La realizzazione della nuova rotonda in località Piffione-Pioppi; dovremo definire il progetto definitivo esecutivo, coinvolgendo e spiegandolo alla popolazione e poi partire con i lavori nel 2020 al fine di rallentare il traffico veicolare e rendere più sicura la zona per i soggetti deboli della strada; 4. Adottare la variante al PGT che darà nuovo impulso e semplificazione all’urbanizzazione a Borgosatollo, riducendo il consumo di suolo verde ma favorendo la riqualificazione del costruito oltre ad aggiornare tutti gli studi geologici, idraulici, ambientali e cartografici ormai vecchi.



A tutto questo si affiancano altri importanti progetti che l’area tecnica dovrà certamente seguire: la partenza del bando Lumen si spera nella seconda parte dell’anno; la progettazione antisismica di Municipio, Teatro e asilo Collodi con i soldi vinti con il bando del Min. Interno; la possibile riqualificazione interna del teatro se vengono sbloccati i fondi del “bando bellezz@-i luoghi della cultura” del Governo fermo dal 2015; la riqualificazione delle piste ciclabili con i 70.000 € dello Stato per la mobilità sostenibile; la riqualificazione del parco del Centro Sportivo e della Motella come decoro urbano e proseguire nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie di edifici e luoghi pubblici (strade, marciapiedi, parchi, …).



“Abbiamo chiuso un 2019 con importanti manutenzioni e riqualificazioni portate a termine, oltre ad aver intercettato notevoli bandi che serviranno per pianificare o realizzare opere nel 2020. Quest’anno come parte politica e Ufficio Tecnico ci attendono importanti sfide sui lavori pubblici e sulla pianificazione del territorio. Abbiamo ben chiaro gli obiettivi che cercheremo di perseguire con la massima efficacia e attenzione possibile, comunicando i vari passaggi alla cittadinanza e rendicontando i risultati ottenuti, a beneficio unico della Comunità di Borgosatollo. Questo varrà sia per i big project sia per le attività magari di caratura economica minore ma di altrettanta importanza per la qualità della vita nel nostro paese”. Frusca Marco – Assessore Area Tecnica di Borgosatollo (foto allegata).