Antares Vision diventa partner del colosso Ima: siglato accordo quinquennale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Antares Vision annuncia la sottoscrizione di una partnership con Ima, società quotata sul segmento Star, leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine per l’automatizzazione dei processi e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. La collaborazione ventennale nella fornitura di sistemi di ispezione per il controllo della qualità e integrità del confezionamento di prodotti farmaceutici si estende ora alle più innovative soluzioni che Antares Vision offre nei vari segmenti di mercato (farmaceutico, alimentare, cosmetico, dispositivi medici, ecc...) per la rintracciabilità dei prodotti e per la gestione intelligente dei dati, facendo di Antares Vision uno dei partner tecnologici privilegiati per supportare l’intero Gruppo Ima a livello internazionale nella digital innovation

L’accordo, della durata di 5 anni, prevede una collaborazione sinergica per lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni innovative nell’ambito di progetti specifici, nuovi business, nuovi prodotti, volti a consolidare e potenziare la leadership di entrambi su mercati esistenti ed emergenti. Da sempre Ima è leader mondiale nella fornitura di macchine automatiche e, in quanto tale, è il primo ambasciatore di innovazione, potenziata da soluzioni Antares Vision d’eccellenza, che vengono dapprima introdotte sulle nuove linee di produzione, per poi diffondersi anche come rinnovamento e aggiornamento di linee esistenti, offrendo nuove potenzialità di applicazione e di business.

L’esecuzione dell’accordo apporterà una significativa crescita del volume d’affari generato dall’integrazione di tecnologia Antares Vision all’interno di macchine Ima, rafforzando ulteriormente la collaborazione con questo importante partner commerciale e tecnologico. Emidio Zorzella, Presidente e Amministratore Delegato di Antares Vision: “Siamo estremamente soddisfatti dell’accordo raggiunto con un partner con il quale da oltre 20 anni condividiamo esperienze e competenze in ambito farmaceutico attraverso la fornitura di sistemi di ispezione visiva per il controllo qualità dei prodotti.

Ima ha confermato e rafforzato la collaborazione con la nostra realtà; siamo l’unico player tecnologico in grado di offrire una soluzione unica e completa, poichè integra la fornitura di sistemi di ispezione con soluzioni di tracciatura e analisi dei dati lungo tutta la filiera produttiva, garantendo così qualità e trasparenza dei prodotti.

L’accordo con Ima ci consentirà di penetrare più rapidamente in nuovi settori, in linea con la nostra mission di esportare la nostra proposta di valore in settori ad alto potenziale, oltre al farmaceutico. I due leader globali promuovono la digitalizzazione della supply chain, con le applicazioni del futuro: dall’automazione, all’interconnessione fino alla gestione intelligente dei dati per garantire trustparency, la trasparenza che genera fiducia.