Antares Vision rileva Convel: un affare da 12,5 milioni di euro

Antares Vision compie una nuova tappa nel percorso di diversificazione strategica e rafforzamento del proprio business. In data odierna è stato perfezionato un accordo per l’acquisizione del 100% di Convel S.r.l. (“Convel”), società italiana con sede in Dueville (Vicenza), specializzata nell’ispezione automatizzata nell’industria farmaceutica, che opera in Italia e vanta un amplissimo sales network all’estero.

Convel vanta un organico di 16 persone, in prevalenza tecnici altamente specializzati con oltre 20 anni di esperienza nelle macchine di ispezione per il mercato farmaceutico, volte a garantire soluzioni innovative attraverso le tecnologie più avanzate e un servizio post-vendita altamente qualificato. La società è leader nel Leak Testing, tecnologia volta a garantire la massima qualità di ispezione, mediante il rilevamento di eventuali perdite che possono influire sulla sterilità dei contenitori. La forte attitudine alla ricerca e sviluppo consente a Convel di rispondere a tutte le nuove sfide provenienti dal mercato farmaceutico, molto esigente e in continua evoluzione. Nel 2019 Convel ha registrato ricavi pari a euro 4,2 milioni (di cui il 60% realizzato all’estero), un EBITDA di oltre euro 1,6 milioni e una Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa) al Closing di euro 3,2 milioni. Sulla base del trend del primo semestre e del portafoglio ordini, Convel prevede di generare nel 2020 ricavi non inferiori al dato registrato nel 2019.

Emidio Zorzella, Presidente e Amministratore Delegato di Antares Vision: “L’acquisizione di Convel s’inquadra nella nostra strategia di diversificazione e rafforzamento dei settori industriali di riferimento. Convel permetterà ad Antares Vision di rafforzare la propria presenza nel mercato delle macchine di ispezione, completare la gamma prodotti e ampliare la base clienti, generando opportunità di cross selling, nonché di rafforzare il management team con persone di comprovato valore.”

Massimo Bonardi, Amministratore Delegato di Antares Vision:” Siamo orgogliosi di questo ingresso: l’innovazione industriale è un valore importante per continuare ad essere competitivi. E Convel nel corso degli anni ha portato significative evoluzioni nel mercato, soprattutto nella tecnologia di rilevamento delle perdite ad alta tensione (HVLD), che analizzano i contenitori di vetro o di plastica sigillati. Capire le esigenze dei nostri clienti e anticipare le nuove sfide del mercato ci aiuta a portare un valore autentico attraverso la tecnologia.”

Andrea Gallo e Giovanni Lovato, soci e amministratori di Convel: “Entrare a far parte di Antares Vision è una grande opportunità di sviluppo per Convel e siamo sicuri che la nostra collaborazione potrà dare un supporto importante alla crescita di tutto il Gruppo. Convel oggi accelera il proprio percorso di evoluzione, valorizzando le proprie competenze e sfruttando le sinergie che la nuova appartenenza a un Gruppo così importante può generare, restando al fianco dei propri clienti con rinnovata determinazione.”

L’accordo è stato sottoscritto tra Antares Vision e i soci di Convel, Andrea Gallo e Giovanni Lovato, titolari di una quota pari al 50% ciascuno del capitale sociale di Convel. È stata perfezionata anche la cessione del 100% delle quote, per un prezzo complessivo (equity value) di 15,7 milioni di euro, che è stato corrisposto per cassa. L’acquisizione del 100% del capitale sociale di Convel è basata su un un Enterprise Value alla data del Closing di euro 12,5 milioni, corrispondente ad un multiplo sull’EBITDA 2019 inferiore a 8x. Nel contesto dell’operazione di investimento, sono stati sottoscritti con Andrea Gallo e Giovanni Lovato (attuali amministratori di Convel) degli accordi di management, affinché gli stessi accompagnino il progetto di sviluppo alla base dell’acquisizione da parte di Antares Vision assicurando la continuità della gestione aziendale.

L’operazione si configura come non significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti AIM, non attestandosi nessuno degli indici di rilevanza applicabili al di sopra del 25%. Antares Vision è stata assistita nell’operazione di acquisizione da Orsingher Ortu (Legal Advisor) e New Deal Advisors (Financial Due Diligence) e dallo Studio Marchese (Fiscal Due Diligence).