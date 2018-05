Nuovo sede Amazon da 34.000 mq, al via le selezioni: previste 400 assunzioni

Il cantiere è avviato e i lavori sono a buon punto: il nuovo centro Amazon di Casirate, comune della Bergamasca a 20 minuti di Brebemi da Urago d'Oglio, aprirà i battenti a breve, si vocifera entro il prossimo autunno. La nuova sede, dalla superficie di 34.000 metri quadrati, sorge nell'area dell'ex Eni-Agip di via Rossini e permette la creazione di ben 400 posti di lavoro.

Le selezioni stanno per cominciare: il giorno da segnarsi in agenda è giovedì 31 maggio. L’agenzia per il lavoro Adecco ha infatti organizzato una giornata di reclutamento per conto del colosso statunitense dell’e-commerce. Una prima selezione del personale avverà, dalle 10 alle 16, al centro ricreativo sportivo comunale di Casirate, struttura messa a disposizione dall'amministrazione comunale. Chi fosse interessato dovrà presentarsi al colloquio munito di curriculum vitae.

Il centro supporterà il numero crescente di piccole e medie aziende indipendenti, che decidono di vendere i propri prodotti su Amazon o di utilizzare la rete di distribuzione offerta dall’azienda.