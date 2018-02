In arrivo nuovo centro Amazon da 34.000 mq: previste 400 assunzioni

Amazon ha annunciato nel mese di gennaio l’apertura di un nuovo centro a Casirate, nella Bergamasca, a 20 minuti di Brebemi da Urago d’Oglio.

Il nuovo sito dalla superficie di 34.000 metri quadri permetterà la creazione di 400 nuovi posti di lavoro nei prossimi tre anni. L’apertura è prevista nell’autunno del 2018 e supporterà il numero crescente di piccole e medie aziende indipendenti, che decidono di vendere i propri prodotti su Amazon o di utilizzare la rete di distribuzione offerta dall’azienda.

“Nel 2018 cade l’ottavo anniversario dalla creazione dei primi posti di lavoro da parte di Amazon in Italia”, ha dichiarato Fred Pattje, Operations Director per Spagna e Italia. “In questo arco di tempo, abbiamo permesso a migliaia di aziende di raggiungere i clienti sfruttando i siti Amazon. Siamo felici di aprire questa nuova struttura a Casirate, dove creeremo centinaia di posti di lavoro nei prossimi tre anni. Vorrei inoltre ringraziare l’amministrazione di Casirate per il supporto professionale e tempestivo fornitoci”.