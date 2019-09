Provincia di Brescia: la classifica dei supermercati meno cari di Altroconsumo

"Sulla spesa si può risparmiare tanto anche solo cambiando abitudini. Una possibilità è scegliere il punto vendita più conveniente, invece di quello sotto casa: anche solo questo può ridurre il costo del carrello di centinaia di euro l’anno".

Inizia così l'annuale inchiesta di Altroconsumo, che ha coinvolto anche la provincia di Brescia. Secondo l'associazione, fare la spesa in un certo modo e in uno specifico supermercato farebbe davvero la differenza: nel caso migliore, registrato a Rovigo, potrebbe portare a quasi 1.300 euro il risparmio all'anno per una famiglia.

Ecco dunque la classifica riguardante a nostra provincia, ricordando che si tratta di una inchiesta parziale, visto che alcune catene non sono state prese in considerazione.

La classifica dei supermercati meno cari

Esselunga Superstore - Via Della Volta, Brescia

Iper - Via Mantova, Lonato Del Garda

Bennet - Via Genova, Brescia

Il Gigante Le Porte Franche - Via Rovato, Erbusco

Auchan - Via Enrico Mattei, Roncadelle

Esselunga Superstore - Via Milano, Brescia

Ipersimply - Via Valcamonica, Brescia

Ipercoop Nuovo Flaminia - Via Sorelle Ambrosetti, Brescia

Auchan Supermercato - Via San Bartolomeo, Brescia

Auchan Supermercato - Via San Zeno, Brescia

La classifica dei supermercati più cari