Imprenditore bresciano si arrende alla malattia: lascia la moglie e due figli

L’imprenditoria bresciana è in lutto per la morte di Alessandro Cuelli: da tempo non stava bene, si è spento a soli 71 anni nell’abbraccio dei familiari. Volto noto del settore alimentare e dolciario, Cuelli aveva fondato la Gtc srl di Montichiari, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti e ingredienti per la gelateria.

Non solo: era il titolare della gelateria Zero30, in Via Roma sempre a Montichiari. Una piccola ma solida realtà aziendale, che ha guidato finché ha potuto prima di passare la mano ai suoi familiari. Lo piangono la moglie Gabriela, i figli Mattia ed Elisa, la nuora Francesca, il genero Romano, gli adorati nipoti Federico, Sara, Rebecca ed Emma.

Come da prassi, al momento nessun funerale ma solo un ultimo saluto riservato ai parenti più stretti: terminata l’emergenza verranno comunicati il giorno e l’ora di una messa in suffragio. La famiglia ringrazia il personale medico e infermieristico del Civile di Brescia, dell’ospedale di Manerbio e della casa di cura Don Gnocchi di Rovato.