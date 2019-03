Apre nuovo supermercato con bar, enoteca, panificio e gastronomia

Giovedì 14 marzo, la catena di supermercati Aldi si prepara a inaugurare un nuovo punto vendita a Salò. Con questa apertura, raggiunge quota 53 punti vendita nel Nord Italia e amplia la sua presenza in Lombardia, dove è già attiva con 15 negozi (3 nella nostra provincia). Quello di Salò, che si trova al civico 13 di Via Europa, ha inoltre creato 14 nuovi posti di lavoro.

Il supermercato si estende su una superficie di vendita di oltre 1.000 metri quadri, con un’area esterna di 4.600 che ospita un parcheggio di 114 posti gratuiti per i clienti. All'interno, oltre alle normali scaffalature, saranno presenti un caffè, un'area per i prodotti da forno, un banco gastronomia e un'enoteca.

Per ottenere il permesso di costruire, alla multinazionale tedesca sono spettati diversi oneri di urbanizzazione: una strada di collegamento tra via Europa e via Ebranati, la realizzazione per la comunità locale di un passaggio pedonale e la piantumazione di 70 fra tigli e alberi di acacia.

Il punto vendita sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.30 e la domenica dalle 9 alle 20. In occasione dell'inaugurazione, da giovedì 14 a sabato 23 marzo saranno messi in vendita tanti prodotti in sottocosto e verranno effettuati sconti sull’assortimento di frutta, verdura e carne.