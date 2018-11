Al via il Festivalbeer da Doppio Malto Erbusco

Un ricco programma di eventi gratuiti, tra divertimento, benessere, cibo di qualità e birra artigianale: da mercoledì 7 novembre prende il via il Festivalbeer di Doppio Malto Erbusco, in via Iseo (in prossimità della rotonda Bonomelli). Un mese di appuntamenti accompagna grandi e bambini alla scoperta del Brew Restaurant attraverso serate musicali con band dal vivo, dj set per scatenarsi sulla pista da ballo, momenti di puro relax con massaggi, possibilità di provare i trattamenti di un vero barber shop e molto altro da scoprire giorno per giorno. Tutte le attività sono gratuite, tante occasioni ideali per trascorrere piacevolmente del tempo insieme alla famiglia e agli amici.

Durante il Festivalbeer la prima birra è sempre offerta, per valorizzare il prodotto artigianale che contraddistingue la qualità pluripremiata Doppio Malto dal 2004 e dissetarsi dopo un buon piatto di carne alla brace o degustare come un intenditore.

Doppio Malto Erbusco è #unpostofelice che unisce la cultura della birra artigianale alla buona cucina, un luogo dedicato al piacere di stare insieme per divertirsi in compagnia.

Festivalbeer @Doppio Malto Erbusco – dal 7 novembre al 6 dicembre

Giovedì 8 novembre – “Concertime” h 21:30

Ogni giovedì sera per tutto il mese di novembre una band calcherà il palco di Doppio Malto. Questo giovedì le sonorità del pop-rock contemporaneo sono affidate a I Piano A per una live session acustica di grande stile.

Tutti i venerdì – “DJ set” h 22

Per scatenare la voglia di ballo e sentire dischi mixati dal vivo con il dj set di Daniele Ceccarini

Martedì 13 novembre – “Massaggi o assaggi?” Dalle h 20:00 alle h 22

Dopo una giornata stressante al lavoro, tutti i clienti Doppio Malto potranno concedersi una coccola rilassante grazie ai professionisti del massaggio: ShapeMe si occuperà di sciogliere lo stress e combattere i dolori posturali causati dal lavoro d’ufficio e da uno stile di vita sedentario.

Giovedì 15 novembre – “Concertime” h 21:30

Musica dal vivo con gli Acousteak Trio: il trio acustico porta in scena le grandi hit del pop-rock italiano e internazionale.

Lunedì 19 novembre – “Barba o birra?” h 20:00

In collaborazione con The Original Barber Store, dalle 20.00 sarà possibile farsi fare la barba gratuitamente… proprio di lunedì, giorno di chiusura dei barbieri! L’attività è gratuita, proprio come la prima birra che si potrà gustare prima o dopo il taglio.

Martedì 20 novembre – “Massaggi o assaggi?” Dalle h 20.00 alle h 22

Un bel massaggio rilassante per tutti gli ospiti Doppio Malto, per sciogliere la tensione della giornata al lavoro.

Giovedì 22 novembre – “Concertime” h 21:30

Voce, basso, chitarra e loop: l’essenza musicale dei No Effez arriva sul palco di Doppio Malto. Il duo suonerà dal vivo musica dalle sonorità pop, rock funky e reggae per una serata davvero coinvolgente.

Giovedì 29 novembre – “Concertime” h 21:30

Spazio alla musica dei Damatrà, trio acustico dalle sonorità pop.

Lunedì 3 dicembre – “Barba o birra?” h 20

Nuovo look: barba incolta da mastro birraio, curata nei minimi particolari in stile hipster o un classico baffo alla Magnum PI? Nessuna missione è impossibile per The Original Barber Store che dalle ore 19.30 si occuperà di tutti gli uomini gratuitamente.

Martedì 4 dicembre – “Massaggi o assaggi?” Dalle h 20.00 alle h 22

Un bel massaggio rilassante per tutti gli ospiti Doppio Malto, per sciogliere la tensione della giornata al lavoro.

