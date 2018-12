Gruppo Agritech: ricavi in crescita del 10% e fatturato oltre i 20 milioni

Il fatturato vola e i ricavi fanno segnare un incremento del 10%: il 2018 per la Agritech di Calvisano sarà ricordato come una buona, se non buonissima annata. L'azienda di Calvisano, specializzata nella produzione di silos in vetroresina e di altre attrezzature per l'allevamento, dà lavoro a 45 persone e chiude l'anno con un fatturato che si aggira attorno agli 11 milioni di euro.

Cifra quasi raddoppiata, se si considerano anche le altre aziende del gruppo: la Eltech srl, che opera nel settore delle energie rinnovabili; la Intech srl, specializzata nella progettazione e realizzazione di silos e di una vasta gamma di impianti per lo stoccaggio e - infine - la Poly 3 srl, che si occupa della produzione di vernici e gel-coat a base di resine poliestere. Il fatturato aggregato supera infatti i 20 milioni di euro.

In collaborazione con la consociata Bluecotech, l'azienda fondata nel 1987 ha realizzato anche dei generatori d'ozono che sono in grado di abbattere virus e bacilli nell'acqua e nell'aria, dispositivi utili per l'eliminazione degli agenti patogeni e la disinfezione degli ambienti.